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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş

Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Geçtiğimiz aylarda gizli saklı görüşmeye başlayan ikili ilk kez arkadaşlarının doğum gününde görüntülenmişti. Paris'te baş başa romantik bir tatil geçiren gözde çift dönüşte ise ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söylemelerinin ardından ise bomba detaylar ortaya çıktı. İşte Hande Erçel Hakan Sabancı aşkının detayları...

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:24
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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, Erçel, "Beni hayal dünyanızın içine çekmeyin" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Daha sonra ise Hakan Sabancı ile görüntü vermemek için İstanbul'da gizli gizli görüşen Hande Erçel, kaçışına son vermişti.

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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş

Geçtiğimiz günlerde tatile giden çift, dönüşte gülücükler saçarak kameralara poz verdi.

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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş

İlk defa bir güzelle yan yana bu kadar samimi görüntü veren Sabancı herkesi şaşırtmıştı.

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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş

Hande Erçel'in elini tutmaktan ısrarla kaçınan çapkın sosyetik, "Sizi ilk kez bir sevgilinizle beraber görüyoruz. Bu aşk ciddi galiba?" sorusuna "Aynen" yanıtı verdi. Ünlü oyuncu ise "Her şey çok güzel gidiyor. Bir tatilden geldik" demişti.

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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş

ERÇEL KURALLARI

Magazin basınında geniş yankı uyandıran Erçel ve Sabancı ilişkisinin temeli de sağlam gözüküyor.