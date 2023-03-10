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Bomba aşkın altından bambaşka detaylar çıktı! Hande Erçel Hakan Sabancı ile o şartla sevgili olmuş
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü! Geçtiğimiz aylarda gizli saklı görüşmeye başlayan ikili ilk kez arkadaşlarının doğum gününde görüntülenmişti. Paris'te baş başa romantik bir tatil geçiren gözde çift dönüşte ise ilk kez birlikte kameralar karşısına geçti. İlişkilerinin ciddi olduğunu söylemelerinin ardından ise bomba detaylar ortaya çıktı. İşte Hande Erçel Hakan Sabancı aşkının detayları...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:23Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:24