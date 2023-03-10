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Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı

Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasına katılan Hadise ardından Belçika'yı ayağa kaldırmıştı. Doğup büyüdüğü ülkede "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. 30 şarkıcı ile seslendirdiği şarkı 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başladı. Şarkıyla birlikte düzenlenen bağış kampanyasından 220 milyon lira gelir elde edildi.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:47
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Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı

Asrın felaketi için sadece Türkiye'de değil Hollanda'da da yardım toplanması kampanyasına katılan Hadise, daha sonra Belçika'da harekete geçmişti.

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Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı

Hadise, Flaman şarkıcılarla bir araya gelip depremzedeler için People Help the People adlı şarkıyı seslendirmişti.

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Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı

30 şarkıcının söylediği yardım şarkısı, 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başladı.

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Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı

Şarkıyla birlikte düzenlenen bağış kampanyasından 220 milyon lira gelir elde edildi.

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Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı

Hadise, "Bu çalışmanın yapılmasına çok sevindim ve tüm çalışma arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.