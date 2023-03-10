10 Mart 2023, Cuma
Hadise depremzedeler için Belçika’yı ayağa kaldırdı! Tek şarkıyla 220 milyon yardım topladı
Türkiye'nin yüreğini yakan deprem felaketi sonrası Hollanda'da düzenlenen yardım kampanyasına katılan Hadise ardından Belçika'yı ayağa kaldırmıştı. Doğup büyüdüğü ülkede "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. 30 şarkıcı ile seslendirdiği şarkı 3 Mart Cuma sabahı 12 Flaman radyo istasyonunda yayınlanmaya başladı. Şarkıyla birlikte düzenlenen bağış kampanyasından 220 milyon lira gelir elde edildi.
Giriş Tarihi: 10.03.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 09:47
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10