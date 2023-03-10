"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar, en fazla puanı almaya çalışıyor. Programı takip edenler de en fazla puan alan ismi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?