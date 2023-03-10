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Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Zuhal Topal’la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi merak ediliyor. Final gününde kazanan isim büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta boyunca yapılan yemekler ile yarışmacılar, en fazla puanı almaya çalışıyor. Programı takip edenler de en fazla puan alan ismi merak ediyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 10 Mart 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ (6-10 MART 2023) BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Bu haftanın yarışmacıları şöyle:

1. gün yarışmacısı : Birsen Hanım

2. gün yarışmacısı : Serdar Bey

3. gün yarışmacısı : Meryem Hanım

4. gün yarışmacısı : Sinem Hanım

5. gün yarışmacısı : Burak Bey

10 MART 2023 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan ismi henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.

ZUHAL TOPAL KARİYERİ

2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.

Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur.

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