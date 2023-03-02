Burcu Esmersoy’a sosyal medya yasağı! İşte nedeni...
Günlerdir Instagram hesabından paylaşım yapmayan Burcu Esmersoy’a doktoru tarafından yasak geldiği ortaya çıktı. Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gören modele doktorunun “Psikolojin için sosyal medyadan uzak duracaksın” dediği ortaya çıktı.
Sosyal medyayı ve özellikle de Instagram'ı aktif kullanan Burcu Esmersoy, asrın felaketi sonrası kayıplara karışmıştı.
Depremle ilgili birkaç yardım paylaşımı dışında sessizliğe bürünen güzel sunucu, bazıları tarafından da eleştirilmişti.
ANKSİYETE BOZUKLUĞU!
Ancak 46 yaşındaki Esmersoy'un sosyal medyaya 'zorunlu' ara verdiği ortaya çıktı.
Çocukluk travmaları olan ve düzenli olarak psikolojik destek gördüğünü saklamayan Burcu Esmersoy, depremle ilgili gördüğü paylaşımlar sonrasında ileri derecede anksiyete bozukluğu yaşadı.
Güzel sunucunun doktoru da bu nedenle Burcu Esmersoy'a "Bir süre sosyal medyadan uzak dur" yasağı koydu. Ünlü sunucu, çocukluk döneminde yaşadığı anne ve babasıyla ilgili travmaları nedeniyle düzenli olarak psikolojik destek alıyor.
Güzel sunucu, günler sonra ilk kez dün bu paylaşımı yaptı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU