01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Son dakika: Savcı mütalaasını verdi! İşte Gülşen için istenen ceza

Son dakika: Savcı mütalaasını verdi! İşte Gülşen için istenen ceza

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
Son dakika: Savcı mütalaasını verdi! İşte Gülşen için istenen ceza

Son dakika haberleri... Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Şarkıcı Gülşen, bir konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen, tek kişilik koğuşta 5 gün geçirmişti.

Kendi evinde de 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan şarkıcı, tahliyesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.

3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırıldı.

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Gülşen ikinci kez hakim karşısında GÜLŞEN İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA