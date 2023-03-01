Son dakika: Savcı mütalaasını verdi! İşte Gülşen için istenen ceza
Son dakika haberleri... Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını verdi. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti.
Şarkıcı Gülşen, bir konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." ifadesi sonrası gözaltına alınmıştı.
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Gülşen, tek kişilik koğuşta 5 gün geçirmişti.
Kendi evinde de 15 gün olmak üzere toplamda 20 gün hapiste kalan şarkıcı, tahliyesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı için itirazda bulundu.
3 yıla kadar hapsi istenen Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı, 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırılması karşılığında kaldırıldı.
İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcılık, Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
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