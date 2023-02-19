Yargı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi 19 Şubat yayın akışında olacak mı?

YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

19 Şubat 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Yargı dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.