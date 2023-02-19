Yargı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi 19 Şubat yayın akışında olacak mı?
"Yargı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi sonrası ülke genelinde milli yas ilan edildi. Felaketin 14. Gününe girilirken geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi 19 Şubat yayın akışında olacak mı?
"Yargı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi 19 Şubat yayın akışında olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Aslan, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimleri buluşturan dizi, bu hafta da Kanal D yayın akışı içerisinde yer almadı. Peki, Yargı yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yargı dizisi 19 Şubat yayın akışında olacak mı?
YARGI BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?
19 Şubat 2023 Pazar tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Yargı dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sebebiyle geçtiğimiz hafta diziler ve programlar ekranlara gelmedi.
Yargı dizisi de o yapımlar arasında yer aldı. Arama kurtarma çalışmalarını anbean kamuoyuna aktaran kanallarda bu hafta da diziler ekranlara gelmeyecek.
YARGI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yargı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Konuya dair yapım şirketi ve kanallardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ancak çekimlerin başladığı biliniyor. Buna göre, dizinin 54. Yeni bölümünün 26 Şubat 2023 Pazar akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.
Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI | 19 ŞUBAT 2023 PAZAR
12.15 Arka Sokaklar
13.45 Üç Kız Kardeş
16.15 Yargı
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Cehennem Melekleri
21.30 Cehennem Melekleri
23.00 Yüce Thor
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