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Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıkılan binaların, seken taşların altında kalan ve enkaz bölgelerinde bulunan araçlar, belirlenen alana çekiliyor. Dron ile görüntülenen parkta bulunan milyonluk araçların kağıt gibi ezildiği görülürken, bir otomobilin top şeklini alması ise dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:44
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Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Malatya'da yüzlerce bina yıkılırken, binlerce bina da ağır hasar aldı.

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Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Kent genelinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, deprem esnasında yıkılan binaların altında ve çevresinde bulunan araçlar, kullanılamaz hale geldi.

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Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Hurdaya dönen onlarca araç, emniyet ekipleri tarafından ücretsiz bir şekilde çekici yardımıyla taşınarak belirlenen bir parka taşınıyor.

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Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Polisler tarafından hırsızlık ve farklı olaylar yaşanmaması için nöbet tutulan alanda havadan görüntülenen araçların adeta kağıt gibi ezildiği görülürken, bir aracın ise top şeklini alması dikkat çekti.

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Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

İl dışından geldiği Malatya'da depreme yakalanan ve parka çekilen aracını almaya gelen Yüksel Ünal, "Söylenecek pek bir şey yok.