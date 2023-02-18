Milyonluk otomobiller depremde kağıt gibi ezildi! Top şeklini alan araç şaşkına çevirdi

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yıkılan binaların, seken taşların altında kalan ve enkaz bölgelerinde bulunan araçlar, belirlenen alana çekiliyor. Dron ile görüntülenen parkta bulunan milyonluk araçların kağıt gibi ezildiği görülürken, bir otomobilin top şeklini alması ise dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 18.02.2023 11:43 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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