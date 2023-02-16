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Berk Oktay’dan deprem gönüllülerine çağrı: Bir an önce ulaşmasını sağlayabiliriz

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Giriş Tarihi: 16.02.2023 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023
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Berk Oktay’dan deprem gönüllülerine çağrı: Bir an önce ulaşmasını sağlayabiliriz

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanından bölgeye yardım yağarken 'Bir Küçük Gün Işığı' oyuncusu Berk Oktay, depremzedeler için yardım yapan herkese çağrıda bulundu.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu ve yaraları sarmak için seferber oldu. Birbirinden ünlü isimler depremzedelere yardım eli uzattı. Bu isimlerden biri de oyuncu Berk Oktay...

ATV dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı' oyuncusu Berk Oktay, depremzedeler için yardım yapan herkese çağrıda bulundu.

Oktay şunları dile getirdi:

"Herkes yardımlarını resmi olarak AFAD koordineli yapsın. Öbür türlü bireysel kişisel yardımlar hiçbir tarafa ulaşmıyor. Karman çorman halde ortada kalıyor. Yardımlarımızı düzgün şekilde kolileyip, orada çalışan insanların zaman kaybetmemesini yardımların bir an önce ulaşmasını sağlayabiliriz. Biz de çalışmalarımızı AFAD ile yürütüyoruz"

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