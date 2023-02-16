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Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası tüm ülke depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. İş, sanat ve spor dünyası çeşitli yardım kampanyaları düzenlerken dünya da adeta Türkiye için seferber oldu. Yurtdışında yaşayan Türklerin organize ettiği yardımlar ülkeye ulaşmaya başladı. Hollanda'da düzenlenen yardım yayınında 89 milyon euro toplandı. Hatay'da 16 yakınını kaybeden Karsu Dönmez ise gece Neşet Ertaş'ın "Neredesin sen" türküsünü seslendirdi. "Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?" sözleri izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Giriş Tarihi: 16.02.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 11:46
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Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım amacıyla ulusal eylem günü ilan eden Hollanda'da, televizyon kanallarının iki saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 89 milyon (88 milyon 921 bin 469) euro para toplandı.

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Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

Kızılhaç, UNICEF Hollanda, Oxfam Novib ve kiliselerin de aralarında olduğu çok sayıda yardım kuruluşunun girişimiyle gerçekleştirilen yardım etkinliği Çarşamba sabahı 05:55'te başladı.

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Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

Giro555 ulusal yardım hattına yapılan bağış miktarı ilk etapta 28 milyon euroydu. Öğleden sonra rakam 42 milyon euroya ulaştı. Gün boyu yerel ve ulusal bütün radyo kanalları ile gazetelerin internet siteleri, kampanyaya destek verdi. Akşam saatlerinde toplanan yardım miktarı 55 milyon euroyu buldu.

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Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

Akşam 20:30'da bütün kamu ve özel televizyon kanalları ortak yayına geçti. Deprem bölgesinden görüntülere ile Hollanda'daki yardım çalışmalarına yer verilen canlı yayına Türk kökenli gazeteci ve sanatçılar da katıldı.

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Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

'GÖNLÜM HEP SENİ ARIYOR, NEREDESİN SEN?'

Hatay'da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında Neşet Ertaş'ın, 'Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?' adlı türküsünü seslendirdi.