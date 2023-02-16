Karsu söyledi izleyiciler gözyaşlarına boğuldu! “Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen!”

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran deprem felaketi sonrası tüm ülke depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. İş, sanat ve spor dünyası çeşitli yardım kampanyaları düzenlerken dünya da adeta Türkiye için seferber oldu. Yurtdışında yaşayan Türklerin organize ettiği yardımlar ülkeye ulaşmaya başladı. Hollanda'da düzenlenen yardım yayınında 89 milyon euro toplandı. Hatay'da 16 yakınını kaybeden Karsu Dönmez ise gece Neşet Ertaş'ın "Neredesin sen" türküsünü seslendirdi. "Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?" sözleri izleyicileri gözyaşlarına boğdu.