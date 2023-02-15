Ricky Martin ile Priyanka Chopra da eklendi! Dünyadan Türkiye’ye yardım eli

- Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Alexander McQueen'i bünyesinde bulunduran Kering; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan acil durum müdahale ekiplerinin çalışmalarını desteklemek için bağış yaptı.

- Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremlerden büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Louis Vuitton, UNICEF ile iş birliği aracılığıyla çocuklara ve ailelere sahada acil yardım sağlanması konusunda destek verdi.

- Prada Group da bağışta bulundu.

- Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de depremzedelere yardım elini uzattı. Bölgede durumun çok zor olduğunu vurgulayan Ricky Martin herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayıp UNICEF'in bağış kampanyasını duyurdu.

- Bollywood oyuncusu priyanka Chopra da Türkiye'yi unutmadı. Dünyaca ünlü isim hem bağış yaptı hem de yardım çağrısı...