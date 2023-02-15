Ricky Martin ile Priyanka Chopra da eklendi! Dünyadan Türkiye'ye yardım eli
Türkiye için seferber olan dünyaca ünlü yıldızlar arasına Ricky Martin ile Priyanka Chopra da eklendi. Bölgede durumun çok zor olduğunu vurgulayan Ricky Martin herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayıp UNICEF'in bağış kampanyasını duyurdu.
- Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta ve Alexander McQueen'i bünyesinde bulunduran Kering; depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayan acil durum müdahale ekiplerinin çalışmalarını desteklemek için bağış yaptı.
- Türkiye'de gerçekleşen yıkıcı depremlerden büyük üzüntü duyduğunu açıklayan Louis Vuitton, UNICEF ile iş birliği aracılığıyla çocuklara ve ailelere sahada acil yardım sağlanması konusunda destek verdi.
- Prada Group da bağışta bulundu.
- Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin de depremzedelere yardım elini uzattı. Bölgede durumun çok zor olduğunu vurgulayan Ricky Martin herkesin yardım etmek zorunda olduğunu vurgulayıp UNICEF'in bağış kampanyasını duyurdu.
- Bollywood oyuncusu priyanka Chopra da Türkiye'yi unutmadı. Dünyaca ünlü isim hem bağış yaptı hem de yardım çağrısı...
'YEMEK YEMEYE UTANIR OLDUK'
Yonca Lodi, önceki gün Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmalara katıldı. Ünlü şarkıcı, hem kolilere erzakları doldurdu hem de kolileri etiketledi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Lodi, şunları söyledi: "Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir haftadır uyku uyuyamıyorum, çok ağladım ve çok üzüldüm. Yemek yemeye, su içmeye ve uyumaya utanır olduk." Aydın HAMZA
FOTOTEPKİ
Kahramanmaraş merkezli depremin 10 ilde yarattığı acı, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye el ele vermiş yaraları sarmaya çalışırken Akbank'ın yönetim kurulu başkanı ve Sabancı Holding'in yönetim kurulu üyesi Suzan Sabancı Florida'da bir partiden paylaşım yaptı. Sabancı'nın eğlenceli karesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Sabancı'nın fotoğrafı paylaştığı gün, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığı Akbank'tan 3 personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
TARİFİ ZOR DUYGULAR
Serkan Çağrı, İpek Açar, Tarık Mengüç gibi isimler de önceki gün Gaziantep'teydi. Depremzedelerle buluşan ünlü isimler, AFAD çadırlarını ziyaret etti. Serkan Çağrı, bölgelerde görev yapan askerlerle bir araya geldi. "Trakyalı askerlerimiz ile deprem bölgesinde duygu dolu anlar yaşadık. Tarifi zor anlara tanıklık ettik" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman 2023? AÖF Bahar dönemi kayıtları başladı mı?
- Şampiyonlar Ligi maçları CANLI nasıl, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 14-22 Şubat Maç takvimi!
- 5000 6,000, 7.000 TL maaş alana ödül ayrıcalığı! Emekliye 9 BİN TL PROMOSYON! Şubat ayı GÜNCEL ÜCRETLER! EYT, BAĞ-KUR 4C'liye tek tıkla yatıyor!
- Depremzedelere YAKIT YARDIMI SON DAKİKA! Yakıt desteği nedir, nasıl alınır? Kendi aracıyla ayrılana yakıt yardımı verilecek mi?
- PSG Bayern Münih maçı CANLI İZLE | UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih-PSG maçı saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER...
- e-YDS İngilizce sınavı ertelendi mi, ne zaman? e-YDS Yeni sınav tarihi belli oldu mu? ERTELEME DUYURUSU!
- MSÜ sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 MSÜ geç başvuru tarihleri değişti mi? ÖSYM SON DAKİKA!
- İstanbul risk haritası çıkarıldı! O ilçeler en güvenlisi! İstanbul'da depreme dayanıklı semtler hangileri? Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Kağıthane...
- Deprem bağış gecesi 8 KANAL ORTAK YAYIN ne zaman? Türkiye Tek Yürek deprem yardım gecesi saat kaçta? Sunucular belli oldu
- EYT ertelendi mi, ne oldu? 14 ŞUBAT EYT Meclis'e geldi mi, son durum ne? 2023 SSK,BAĞ-KUR emeklilik başvuruları...
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
- Borçlar 6 ay ertelendi! Düşük faizli kredi borcu olanlar dikkat! Halkbank son dakika açıkladı! Esnaf ve sanatkârlar...