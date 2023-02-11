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Depremzedeler için seferber oldular! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Müge Boz...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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Depremzedeler için seferber oldular! Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Müge Boz...

Asrın felaketinde 6. güne girilirken tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Sanat dünyasından pek çok isim ilk günden beri yardım toplamak için çalışırken Serenay Sarıkaya’dan Pınar Deniz’e kadar birçok ünlü isim de önceki gün ve dün yardım toplama merkezlerinde elleriyle depremzedeler için koliler yapıp, TIR’lara yükledi.

Serenay Sarıkaya'dan Pınar Deniz'e kadar birçok ünlü isim de önceki gün ve dün yardım toplama merkezlerinde elleriyle depremzedeler için koliler yapıp, TIR'lara yükledi.

Oyuncu Begüm Birgören de önceki akşam yardım merkezindeydi. Birgören, saatlerce tek tek yardım için gönderilen malzemeleri ayırırken görüntülendi.

Oyuncu Müge Boz ve basketbol eşi Caner Erdeniz de yardım toplama çalışmalarına katıldı. Ünlü çift, yardımları tek tek koliledi.

Serenay Sarıkaya, dün Yenikapı'daki yardım toplama merkezinde saatlerce çalıştı. Ünlü oyuncu, yardımları organize eden ekiple saatlerce ter döktü.

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım da Ataşehir'deki yardım toplama çalışmalarında sabahın ilk ışıklarına dek çalışıp herkesi yardım yapmaya çağırdı.

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