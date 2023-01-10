MASTERCHEF KIVANÇ kimdir, kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? MasterChef Kıvanç Karadeniz hayatı ve kariyeri
MasterChef Kıvanç kimdir sorusunun cevabı final heyecanıyla birlikte sıklaştı. 10 Ocak Salı günü final bölümüyle ekranlara gelen MasterChef yarışmasında nefesler tutuldu. Sevilen yarışma programının finalistlerinden biri olan Kıvanç Karadeniz'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki MasterChef Kıvanç kimdir, kaç yaşında, nereli?
MasterChef finalisti Kıvanç Karadeniz izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2022-2023 sezonunda finale kalmaya hak kazanan Kıvanç Karadeniz, Metin Yavuz ile şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Arama motorlamrında "Kıvaç Karadeniz kimdir?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki MasterChef Kıvanç kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Masterchef Kıvanç Karadeniz hayatı ve kariyeri...
MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?
MasterChef Kıvanç, 2022 sezonunda finale kalan ilk isim oldu.
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor.
İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı.
Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.
MasterChef Kıvanç Karadeniz 8 Ocak 2023 günü yapılan yarı final mücadelesinde başarılı olarak MasterChef Türkiye 2022 sezonunun ilk finalisti olma hakkını kazandı.
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