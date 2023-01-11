Hollywood'dan Türkiye çıkarması! Guy Ritchie Türkiye’den vazgeçemedi
İki yıl önce “Operation Fortune” filmini Antalya’da çeken Ritchie, Türkiye’den vazgeçemedi. Ünlü yönetmenin yeni filmi de Antalya’da geçecek. Öte yandan Kaan Urgancıoğlu, Jason Statham’ın oyunculuğu yanı sıra kişiliğine de övgü yağdırdı.
Yaklaşık iki yıl önce başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett ve Cary Elwes paylaştığı Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin sahnelerinin tamamına yakınını Antalya'da çeken Guy Ritchie, yeni filmi için de Antalya'yı tercih etmişti. Dünyaca ünlü yönetmenin "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" adlı yeni filminin çekimleri, önümüzdeki ay başlayacak.
PLATO KURULUMU TAMAM
Film için EXPO alanında plato kurulumuna başlanırken Demre, Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde de çekimler yapılacak. Savaş, dram ve tarihi içerikli filmin başrollerini Süperman karakteriyle yıldızı parlayan İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu Eiza Gonzalez paylaşacak.
YILDIZLI TECRÜBE
13 Ocak'ta vizyona girecek olan, yönetmenliğini Guy Ritchie'nin başrollerini Jason Statham ve Hugh Grant gibi yıldızların paylaştığı Operation Fortune (Servet Operasyonu) filminin Türk yıldızı Kaan Urgancıoğlu, merak edilenleri anlattı. Başarılı oyuncu, Türkiye ve Hollywood karşılaştırması için şöyle dedi: "Hollywood'da set süresinden çok, set öncesi ön hazırlık çok zaman alıyor. Biz daha kısıtlı bir zaman diliminde çalışıyoruz. Onlar daha geniş bir zaman dilimine sahipler."
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