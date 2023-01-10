MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Nereli, evli mi? 2023 MasterChef şampiyonu METİN YAVUZ’un hayat hikayesi

MasterChef şampiyonu Metin kimdir, aratılmaları sıklık kazandı. MasterChef Türkiye programında final için nefesler tutulmuştu. 10 Ocak'ta yayınlanan bölümde Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz şampiyonluk için yarıştı ve kazanan isim Metin oldu. Peki MasterChef şampiyonu Metin kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...