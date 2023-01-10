MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Nereli, evli mi? 2023 MasterChef şampiyonu METİN YAVUZ'un hayat hikayesi
MasterChef 2023'ün şampiyonu Metin Yavuz hakkındaki detaylar merak ediliyor. 10 Ocak'ta yayınlanan final bölümü nefes keserken, yarışmanın sonunda kazanan isim açıklandı. Buna göre, Kıvanç Karadeniz ile olan final mücadelesini Metin Yavuz kazandı. Peki MasterChef şampiyonu Metin Yavuz kimdir, kaç yaşında, evli mi?
MasterChef şampiyonu Metin kimdir, aratılmaları sıklık kazandı. MasterChef Türkiye programında final için nefesler tutulmuştu. 10 Ocak'ta yayınlanan bölümde Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz şampiyonluk için yarıştı ve kazanan isim Metin oldu. Peki MasterChef şampiyonu Metin kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...
MASTERCHEF METİN KİMDİR?
MasterChef 2023 şampiyonu Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır.
MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti.
Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. MasterChef Metin daha önce Dilan ve Erkan'ın şefi olmuş.
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