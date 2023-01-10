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Haberler Galeri MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

10 Ocak Salı günü final bölümü ile ekranlara gelen MasterChef yarışmasında final heyecanı nefesleri kesti. Metin Yavuz ile Kıvanç Karadeniz arasında yaşanan kıyasıya rekabet sonucunda kazanan isim büyük ödülün sahibi olacak. Peki MasterChef şampiyonu belli oldu mu? 2023 MasterChef büyük ödülünü kim kazandı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 21:34 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 21:39
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MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

MasterChef şampiyonu kim oldu sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. İki finalistin kıyasıya rekabeti nefesleri keserken büyük ödülün sahibi olan isim de merak konusu oldu. MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef şampiyonluk ödülünü kim aldı? Metin Yavuz kazandı mı? Kıvanç Karadeniz kazandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NEDİR?

Geçen sene MasterChef Türkiye birincisine şampiyonluk kupasının yanında lüks bir otomobil verilmişti. Ancak bu senenin büyük ödülü henüz açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

KAZANAN YARIŞMACI KİM?

İki finalist arasındaki mücadelede henüz kazanan isim belli değil.

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF FİNALİ 1. OYUN PUANLARI:

KIVANÇ: 20

METİN: 12

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MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

MASTERCHEF FİNALİ 2. OYUN PUANLARI:

KIVANÇ:

METİN: