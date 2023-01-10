MASTERCHEF ŞAMPİYONU kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu mu? Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak 2023 MASTERCHEF KAZANANI

MasterChef şampiyonu kim oldu sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. İki finalistin kıyasıya rekabeti nefesleri keserken büyük ödülün sahibi olan isim de merak konusu oldu. MasterChef kazananı belli oldu mu? MasterChef şampiyonluk ödülünü kim aldı? Metin Yavuz kazandı mı? Kıvanç Karadeniz kazandı mı?