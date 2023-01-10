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MasterChef ŞAMPİYON ÖDÜLÜ nedir? 2022-2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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MasterChef ŞAMPİYON ÖDÜLÜ nedir? 2022-2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL?

MasterChef şampiyon ödülü nedir sorusunun cevabı merak konusu oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye yarışmasında final heyecanı yaşanırken bir yandan da büyük ödülün ne olduğu merak konusu oldu. Geçen sene otomobil hediye edilirken bu senenin büyük ödülünün ne olacağı araştırılıyor. Peki 2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak?

MasterChef büyük ödülü belli oldu mu sorusunun cevabı merak ediliyor. İki yarışmacının büyük ödül için kıyasıya yarıştığı programda nefesler tutuldu. Şampiyonun kim olacağı kadar MasterChef final ödülü de öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL? MasterChef şampiyonluk ödülü nedir?

MASTERCHEF ŞAMPİYON ÖDÜLÜ NEDİR?

Masterchef şampiyonluk ödülü belli oldu. Buna göre, 2022 Masterchef şampiyonuna lüks marka bir otomobil verilecek.

KAZANAN YARIŞMACI KİM?

İki finalist arasındaki mücadelede henüz kazanan isim belli değil.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?

Metin

Kıvanç

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor. İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı. Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.

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MasterChef Metin kimdir? MASTERCHEF METİN KİMDİR?

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