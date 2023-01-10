MasterChef ŞAMPİYON ÖDÜLÜ nedir? 2022-2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL?

MasterChef büyük ödülü belli oldu mu sorusunun cevabı merak ediliyor. İki yarışmacının büyük ödül için kıyasıya yarıştığı programda nefesler tutuldu. Şampiyonun kim olacağı kadar MasterChef final ödülü de öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL? MasterChef şampiyonluk ödülü nedir?