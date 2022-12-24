Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan yeni haber! "Dün son kez..."

"ARTIK İŞLERİ AZALTACAĞIM, YORULDUM"

Sanat camiasından ve sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğin şaşırtıcı olduğunu ve moralinin iyi olduğunu da dile getiren Çağlayan, Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini, iş temposunu da hafifleteceğini açıkladı.

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, "Büyük ihtimalle azaltacağım işleri. Ayvalık'ta yaşıyorum. Sahne işlerime devam edeceğim, Youtube'u bir süre askıya alacağım çünkü çok yoruldum. Bir süre sakin hayat istiyorum." dedi.