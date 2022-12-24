Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan yeni haber! "Dün son kez..."
Armağdan Çağlayan, YouTube’da yayınlanan programda, yıllık sağlık taraması sonucu akciğer kanserine yakalandığını öğrenmişti. 56 yaşındaki ünlü isim, üç hafta önce 4.5 saat süren ameliyat geçirmiş, kitle ciğerinden alınmıştı. Ayvalık’ta yaşayan Çağlayan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabından YouTube’a veda ettiğini son yaptıkları çekimden fotoğraflarla duyurdu. İşte hayralarını üzen o paylaşım...
Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya üzerinden sevenlerini üzen bir haber vermişti: "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim."
"HASTALIĞI ÇOK ERKEN EVREDE YAKALADILAR"
Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunmuştu.
"4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacaklarım Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar."
"ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ!
YouTube'da yayınlanan programına hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'yı konuk eden ünlü isim, gözleri dolarak "Billur Hanım gibi ben de chek-up'a gittim. Orada bir kitle bulundu. Şimdi korkuyor muyum? Hayır. Sadece acı çekmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"KEMOTERAPİ YOK"
Armağan Çağlayan, önceki gün Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansıdı. Ameliyat olduğunu ve alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini belirten ünlü yapımcı ve sunucu, süreci şöyle anlattı:
"Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti; akıllı ilaca uygun mu, değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş, o da yavaş yayılan bir türmüş."
"ARTIK İŞLERİ AZALTACAĞIM, YORULDUM"
Sanat camiasından ve sosyal medyadan tanımadığı pek çok kişiden aldığı desteğin şaşırtıcı olduğunu ve moralinin iyi olduğunu da dile getiren Çağlayan, Ayvalık'ta yaşamaya devam edeceğini, iş temposunu da hafifleteceğini açıkladı.
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, "Büyük ihtimalle azaltacağım işleri. Ayvalık'ta yaşıyorum. Sahne işlerime devam edeceğim, Youtube'u bir süre askıya alacağım çünkü çok yoruldum. Bir süre sakin hayat istiyorum." dedi.
"YOUTUBE'A VEDA ZAMANI!"
Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından YouTube'a veda ettiğini son yaptıkları çekimden fotoğraflarla ilan etti.
Çağlayan paylaşımında, "Bu fotoğraflar, dün son kez yaptığımız YouTube çekimlerinden. Siz Şubat Ayı ortasına kadar izleyebilecekseniz, ama biz dün son kez çekim yaptık. Artık YouTube'a veda zamanı…. "Doktor işlerinizi azaltın, biraz kendinize zaman ayırın" dedi… Bugüne kadar YouTube programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz… Bir gün başka mecralarda, başka maceralarda tekrar görüşmek ümidiyle … Her şey için çooook teşekkürler … Minettarız…." ifadelerini kullandı.
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