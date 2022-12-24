Ünlü şarkıcı Hadise’ye bir şok daha! Anne ve babası 24 yıl sonra ikinci kez boşandı
Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı Hadise’nin 5 aylık evliliği olaylı şekilde bitmişti. Bu defa şarkıcı Hadise’nin anne ve babasından haber geldi. Belçika’da 24 yıl önce yollarını ayıran annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz kararın Türkiye’de de geçerli olması için mahkemenin yolunu tuttu. Hadise'nin anne ve babası 24 yıl sonra ikinci kez boşandı!
Hadise, iki ay önce işadamı Mehmet Dinçerler ile anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.
Bu kez Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ile babası Hasan Açıkgöz, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Yaklaşık iki saat süren dava karara bağlandı.
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