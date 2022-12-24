Kavak Yelleri’nin yıldızıydılar! Aslı Enver ile Pelin Karahan’ın neden küstükleri ortaya çıktı

O SÖZLER ASLI'YA MI?

Bu arada Bedri Güntay'la 2014'te evlenen ve iki çocuğu olan 38 yaşındaki Karahan, geçen günlerde şöyle demişti: "Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Bunu da bana kadın meslektaşlarım yaptı."

Güzel oyuncunun bu sözleriyle kendi arkasından iş çevirdiğini düşündüğünü Aslı Enver'i hedef alıp almadığı merak konusu oldu.