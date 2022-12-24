Kavak Yelleri’nin yıldızıydılar! Aslı Enver ile Pelin Karahan’ın neden küstükleri ortaya çıktı
Kavak Yelleri’nde rol arkadaşı olan Aslı Enver ile Pelin Karahan, yıllar içinde birbirlerine adeta düşman oldu. Dedikodulara göre, ünlü oyuncuların arasını ise 2020 yılında Karahan’ın 1 milyon TL’ye anlaştığı bir reklamda son dakika değişikliğiyle Enver’in rol alması açtı. İşte ayrıntılar...
2007 ile 2011 arasında yayınlanan 'Kavak Yelleri' dizisinde beraber rol alan Aslı Enver ile Pelin Karahan'ın dostluğu, tarih oldu.
Sosyal medya hesaplarından dahi birbirlerini takip etmeyen iki güzel oyuncunun dargın olduğu dedikoduları, yine alevlendi.
Kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddialara göre ise en son 2020 yılında sosyal medyadan beraber paylaşım yapan Enver ile Karahan'ın arasını 'kıskançlık, şöhret ve para' açtı!
İddialara göre Pelin Karahan, 2020 yılında bir markayla tam 1 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapmak üzereydi. Ancak son dakika değişikliğiyle marka, aynı rakama Aslı Enver ile el sıkıştı.
Bunun üzerine de Pelin Karahan, eski rol arkadaşının kendisi için kulis yaptığını düşünerek Aslı Enver'le bağını koparttı. İşin aslı ise marka, Enver'i Karahan'a göre daha popüler olduğu seçmişti.
Aslı Enver de kendisine cephe alan Pelin Karahan'a bu dargınlığını nedenini sormadı ve eski rol arkadaşını aramayı sormayı bıraktı.
O SÖZLER ASLI'YA MI?
Bu arada Bedri Güntay'la 2014'te evlenen ve iki çocuğu olan 38 yaşındaki Karahan, geçen günlerde şöyle demişti: "Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Bunu da bana kadın meslektaşlarım yaptı."
Güzel oyuncunun bu sözleriyle kendi arkasından iş çevirdiğini düşündüğünü Aslı Enver'i hedef alıp almadığı merak konusu oldu.
Pelin Karahan, reklam anlaşması iptal olunca iddiaya göre yerine gelen Aslı Enver'i suçladı.
Aslı Enver, her şeyden habersiz Karahan tarafından 'kuyusunu kazmakla' suçlandı. Ancak işin aslı, bambaşkaydı.
Kavak Yelleri, iki güzel oyuncunun da şöhret olmasını sağlamıştı.
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