01 Aralık 2022, Perşembe
Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini çok üzmüştü. Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, dün bir operasyon geçirdi. 4,5 saatlik operasyonun ardından ünlü yapımcı, sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. İşte ayrıntılar!
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:27
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25