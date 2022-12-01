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Haberler Galeri Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini çok üzmüştü. Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, dün bir operasyon geçirdi. 4,5 saatlik operasyonun ardından ünlü yapımcı, sosyal medya üzerinden sağlık durumuyla ilgili detayları paylaştı. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:27
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Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçen günlerde hayranlarını yıkan bir paylaşım yaptı.

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Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı.

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Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

Dün sabah saatlerinde bir operasyon geçiren ünlü yapımcı, sosyal medyadan sağlık durumu ile ilgili gece saatlerinde paylaşımda bulundu.

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Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

"ÇOK ERKEN EVREDE YAKALADILAR HASTALIĞIMI"

4,5 saat süren operasyonun ardından Çağlayan, hayranlarına son durumunu şu sözlerle anlattı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı."

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Akciğer kanseri olduğu açıklayan Armağan Çağlayan’dan 4,5 saatlik operasyonun ardından ilk açıklama

"PATOLOJİDEN GELECEK SONUÇ BELİRLEYECEK"

Ayrıca Çağlayan, "Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra 'Size Anlatacakları Var' turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara'da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım ….Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.