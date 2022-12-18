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Son dakika: 'Çaycı Hüseyin' Alpaslan Özmol'un acı günü: Annesi hayatını kaybetti | Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Son dakika: ’Çaycı Hüseyin’ Alpaslan Özmol’un acı günü: Annesi hayatını kaybetti | Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Atv'nin fenomen dizilerinden 'Çocuklar Duymasın'ın 'Çaycı Hüseyin' olarak nam salan Alpaslan Özmol'un annesi hayatını kaybetti. Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu. (SON DAKİKA HABERLERi)

SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ | Bir zamanlar Çocuklar Duymasın adlı dizide Çaycı Hüseyin karakteri ile tanınan Alpaslan Özmol annesini kaybetti.

ACI HABERİ HABERİ MEHMET BOZDAĞ DUYURDU

Acı haberi ise Özmol'un şimdilerde rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya üzerinden duyurdu.

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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