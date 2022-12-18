Son dakika: ’Çaycı Hüseyin’ Alpaslan Özmol’un acı günü: Annesi hayatını kaybetti | Haberi Mehmet Bozdağ duyurdu

Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Kuruluş Osman dizimizin oyuncularından Alpaslan Özmol'un kıymetli annesi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, Alpaslan Özmol'a ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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