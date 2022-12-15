Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde en çok konuşulan sahne: "Anlaşmayı kılıcıyla parçaladı"

İsmihan Sultan'ın kaleleri Uraz, Şahin ve Demirhan Bey'lere vereceğini düşünen Osman Bey ormanda gizli bir yerde üç beyle buluşup beyleri planına ortak etti. Osman Bey, "İsmihan Sultan sanar ki… Nice şühedanın, gaziyanın hakkını gözüm kapalı onun kötü emellerine teslim ettim. Sanrıları onun sonu olacak. Vakti gelende bütün münafıklar gibi o da hakikat urganında darağacına çekilecek!" sözleriyle beylerine kaleleri teslim etmiş gibi gösterip vakti geldiğinde geri alacaklarını belirtti.

Osman Bey ayrıca İsmihan Sultan'ın hazinesinden karşılanacağını bildiğinden; Uraz Bey'den Karacahisar'ın surlarını güçlendirmesini, Demirhan Bey'den ise Kulucahisar'ın şark kapısını onarmasını isterken Şahin Bey'den de Bilecik Kalesi'ndeki şimal girişini onarıp kalelerinin zayıf yanlarının güçlendirilmesinin talimatını verdi.