Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde en çok konuşulan sahne: "Anlaşmayı kılıcıyla parçaladı"
atv'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan 108’inci bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri almaya gittiğinde karşısında İsmihan Sultan ve Kantakuzenos’u buldu. İki devletle anlaşma yapmaya zorlanan Osman Bey, anlaşma masasını kılıç darbesiyle parçaladı. İşte Kuruluş Osman'da en çok konuşulan sahne...
Osman Bey, İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini de gördü.
Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün hakimi değil, sahibi olduğunu söyledi.
Osman Bey, "Kim olursan ol! Ben kanımla aldığım yurdu, kanımı dökmeden vermem!" diyerek rest çekti.
Ortaya bir anlaşma masası kuruldu. Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırıldı.
İsmihan Sultan anlaşma gereği Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu yana elde edilmiş Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni isterken Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmedi.
Osman Bey'in tavrı karşısında Kantakuzenos nice şövalye ve piyadenin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyledi.
Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı.
OSMAN BEY, SULTAN MESUT'U TAHTA ÇIKARMAK İÇİN KONYA'YA HAREKET ETTİ
Yine 'Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde İsmihan Sultan'ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof'a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut'un onun tarafından sarayda tutulduğu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle beraber Konya'ya hareket etti.
Osman Bey, Konur Alp'ten İsmihan Sultan'ın Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni Olof'un adamlarıyla doldurup kurduğu oyunu bozduğunu öğrendi.
Konur Alp'in ayrıca Sultan Mesut'un, İsmihan Sultan tarafından Konya Sarayı'nda tutulduğunu öğrenmesiyle Osman Bey harekete geçti. İsmihan Sultan'ı alt etmenin tek yolunun Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta oturtmak olduğunu bilen Osman Bey "O vakit yolumuz Konya'yadır Konur! Sultan Mesut'u kurtarırsak İsmihan'ını da Alaeddin'i de başımızdan alır…" diyerek Alpleriyle Konya'ya doğru hareket etti.
OSMAN BEY İSMİHAN SULTAN'A BÖYLE OYUN KURDU
'Kuruluş Osman'daki bir diğer sahnede ise Osman Bey, Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni İsmihan Sultan'a teslim ederken büyük bir oyun kurdu.
Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünürken Osman Bey, İsmihan Sultan'a istediği kaleleri teslim etti.
İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından Bizans Devletleri ile sıkıştırılan Osman Bey iki devletle savaşmak yerine dahiyane bir plan yaparak kaleleri teslim etmiş gibi yaptı.
İsmihan Sultan'ın kaleleri Uraz, Şahin ve Demirhan Bey'lere vereceğini düşünen Osman Bey ormanda gizli bir yerde üç beyle buluşup beyleri planına ortak etti. Osman Bey, "İsmihan Sultan sanar ki… Nice şühedanın, gaziyanın hakkını gözüm kapalı onun kötü emellerine teslim ettim. Sanrıları onun sonu olacak. Vakti gelende bütün münafıklar gibi o da hakikat urganında darağacına çekilecek!" sözleriyle beylerine kaleleri teslim etmiş gibi gösterip vakti geldiğinde geri alacaklarını belirtti.
Osman Bey ayrıca İsmihan Sultan'ın hazinesinden karşılanacağını bildiğinden; Uraz Bey'den Karacahisar'ın surlarını güçlendirmesini, Demirhan Bey'den ise Kulucahisar'ın şark kapısını onarmasını isterken Şahin Bey'den de Bilecik Kalesi'ndeki şimal girişini onarıp kalelerinin zayıf yanlarının güçlendirilmesinin talimatını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
- 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!
- Yakında parayı sağlam vuracak 4 BURÇ! 2023 yılında cepleri bayram edecek! Koç, Boğa, Aslan, Başak...
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?
- Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme ne zaman bitecek?