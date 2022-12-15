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Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde en çok konuşulan sahne: "Anlaşmayı kılıcıyla parçaladı"

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Kuruluş Osman’ın 108. bölümünde en çok konuşulan sahne: Anlaşmayı kılıcıyla parçaladı

atv'nin sevilen dizisi ‘Kuruluş Osman’ın ezberleri bozan 108’inci bölümü sürprizlerle dolu gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. ‘Kuruluş Osman’da, Osman Bey, Turgut Bey’den İnegöl Kalesi’ni geri almaya gittiğinde karşısında İsmihan Sultan ve Kantakuzenos’u buldu. İki devletle anlaşma yapmaya zorlanan Osman Bey, anlaşma masasını kılıç darbesiyle parçaladı. İşte Kuruluş Osman'da en çok konuşulan sahne...

Kuruluş Osman'ın 108. Bölümünde, Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gitti.

Osman Bey, İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini de gördü.

Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni Turgut Bey'den geri isterken İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'den gelen fermanla Turgut Bey'in artık İnegöl'ün hakimi değil, sahibi olduğunu söyledi.

Osman Bey, "Kim olursan ol! Ben kanımla aldığım yurdu, kanımı dökmeden vermem!" diyerek rest çekti.

Ortaya bir anlaşma masası kuruldu. Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırıldı.

İsmihan Sultan anlaşma gereği Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu yana elde edilmiş Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni isterken Osman Bey öne sürülen şartları kabul etmedi.

Osman Bey'in tavrı karşısında Kantakuzenos nice şövalye ve piyadenin saldırıya geçmek için hazır olduğunu söyledi.

Kantakuzenos'un tehditlerine aldırmayan Osman Bey, kılıcıyla anlaşma masasını tek darbede ortadan ikiye bölerek "Ben kanla beslenmem! Eğer beni yurdumdan atmak isterseniz, ortada bir yurt dahi bırakmam!" diyerek İnegöl'den ayrıldı.

Anlaşmaya kılıç darbesi ANLAŞMAYA KILIÇ DARBESİ

OSMAN BEY, SULTAN MESUT'U TAHTA ÇIKARMAK İÇİN KONYA'YA HAREKET ETTİ

Yine 'Kuruluş Osman'ın 108. bölümünde İsmihan Sultan'ın; Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kalelerine Olof'a ait güçleri gönderip kurduğu oyunu bozması ve Sultan Mesut'un onun tarafından sarayda tutulduğu öğrenmesi üzerine Osman Bey, Alpleriyle beraber Konya'ya hareket etti.

Osman Bey, Konur Alp'ten İsmihan Sultan'ın Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni Olof'un adamlarıyla doldurup kurduğu oyunu bozduğunu öğrendi.

Konur Alp'in ayrıca Sultan Mesut'un, İsmihan Sultan tarafından Konya Sarayı'nda tutulduğunu öğrenmesiyle Osman Bey harekete geçti. İsmihan Sultan'ı alt etmenin tek yolunun Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta oturtmak olduğunu bilen Osman Bey "O vakit yolumuz Konya'yadır Konur! Sultan Mesut'u kurtarırsak İsmihan'ını da Alaeddin'i de başımızdan alır…" diyerek Alpleriyle Konya'ya doğru hareket etti.

OSMAN BEY İSMİHAN SULTAN'A BÖYLE OYUN KURDU

'Kuruluş Osman'daki bir diğer sahnede ise Osman Bey, Karacahisar, Kulucahisar ve Bilecik Kaleleri'ni İsmihan Sultan'a teslim ederken büyük bir oyun kurdu.

Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünürken Osman Bey, İsmihan Sultan'a istediği kaleleri teslim etti.

İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından Bizans Devletleri ile sıkıştırılan Osman Bey iki devletle savaşmak yerine dahiyane bir plan yaparak kaleleri teslim etmiş gibi yaptı.

İsmihan Sultan'ın kaleleri Uraz, Şahin ve Demirhan Bey'lere vereceğini düşünen Osman Bey ormanda gizli bir yerde üç beyle buluşup beyleri planına ortak etti. Osman Bey, "İsmihan Sultan sanar ki… Nice şühedanın, gaziyanın hakkını gözüm kapalı onun kötü emellerine teslim ettim. Sanrıları onun sonu olacak. Vakti gelende bütün münafıklar gibi o da hakikat urganında darağacına çekilecek!" sözleriyle beylerine kaleleri teslim etmiş gibi gösterip vakti geldiğinde geri alacaklarını belirtti.

Osman Bey ayrıca İsmihan Sultan'ın hazinesinden karşılanacağını bildiğinden; Uraz Bey'den Karacahisar'ın surlarını güçlendirmesini, Demirhan Bey'den ise Kulucahisar'ın şark kapısını onarmasını isterken Şahin Bey'den de Bilecik Kalesi'ndeki şimal girişini onarıp kalelerinin zayıf yanlarının güçlendirilmesinin talimatını verdi.

Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜM FRAGMANI

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