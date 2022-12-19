Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında 18 Aralık 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik eleme oyununda kozlarını paylaştı. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...