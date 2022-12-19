Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
Masterchef kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu aşçılık yarışması MasterChef Türkiye'nin 18 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayın seçilen Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız kritik eleme oyununda mücadele etti. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında 18 Aralık 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik eleme oyununda kozlarını paylaştı. Peki, Masterchef kim elendi, kim gitti? 18 Aralık Masterchef hangi yarışmacı elendi? Üç isimden veda eden...
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışmacılar şöyle;
GÖRKEM
TOLGA
AYAZ
YAĞIZ
BU HAFTA MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM KİM OLDU?
TV8 ekranlarında 18 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kritik eleme gecesinde, eleme oyununun ilk aşamasında elde edilen puanlarla Masterchef'ten elenecek ismin belli olacağı 2. eleme oyunu için bir kez daha şef imza tabağına en yakın ürün çıkarmak için tezgah başına geçti.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesi 2. Oyunda zorlu imza yemeğini en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.
İlk ve ikinci etaplarda elde edilen puanlar şöyle oldu;
GÖRKEM: 40
AYAZ: 37
TOLGA: 30
YAĞIZ: 28
MASTERCHEF KİM GİTTİ?
MasterChef elenen isim oynanan 2. Eleme oyunu sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından açıklandı. İlk ve 2. aşama sonucunda toplamda 28 puanla en az puanı elde eden yarışmacı YAĞIZ oldu ve bu hafta MasterChef'e veda etti.
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