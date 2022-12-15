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Videolar Kuruluş Osman Videoları Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı | ''Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır''

Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı | ''Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır''

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Giriş: 15.12.2022 01:19
Atv’nin büyük hayran kitlesine sahip dizisi Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 21 Aralık 2022 çarşamba günü yayınlanacak Kuruluş Osman’da, esir düşen Osman Bey’in ''Çakalların hükmü, kurtlar ayağa kalkana kadardır.'' sözleri damga vuracak. İşte Kuruluş Osman 109. yeni bölüm fragmanı...

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