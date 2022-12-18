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Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?

Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir? ATV’nin sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?', bu akşam 1000’inci bölümle izleyiciyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen programın bu özel yayınına, kanalın sevilen dizilerinin oyuncuları katılacak. Kim Milyoner Olmak İster?'de ünlü isimler büyük ödül için mücadele edecek. Peki, Hangisi TDK sözlüklerine yer alan ve sürekli olarak anlamına gelen bir ifadedir?

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