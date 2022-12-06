06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü boğazları düğümledi! İşte o anlar...

Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü boğazları düğümledi! İşte o anlar...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan’ın son görüntüsü boğazları düğümledi! İşte o anlar...

90'lı senelerin en sevilen "Bizimkiler" dizisinde Almancı Davut'un eşi olarak zihinlerde yer edinen ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında vefat etmişti. Usta oyuncu Çorağan’ın son görüntüleri ortaya çıktı. İşte boğazları düğümleyen o anlar...

"Bizimkiler" dizisinde 'Almancı Davut'un eşi Ulviye rolüyle zihinlerde yer edinen Güzin Çorağan 79 yaşında Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki evinde yaşamını yitirmişti. Çorağan'ın ölüm haberini de meslektaşı Zafer Algöz vermişti.

Güzin Çorağan'ın defnedildiği cenaze töreni ile ilgili 'vefasızlık' yorumları sosyal medyada dikkat çekmişti.

'VEFASIZLIK' TÜRÜNDEKİ BAŞLIKLAR ACIMI PERÇİNLEDİ

Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Tayfun Çorağan yaptığı açıklamada, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır. Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" demişti.

Ünlü oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntülerini kendisi gibi oyuncu olan eşi Tayfun Çorağan paylaştı.

KÖPEKLERİ SEVİYOR

Görüntülerde Güzin Çorağan'ın köpeklerini sevdiği görülüyor.

İŞTE O ANLAR...

Güzin Çorağan, son yolculuğuna uğurlandı GÜZİN ÇORAĞAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Güzin Çorağan kimdir? GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?
’Bizimkiler’’in usta oyuncusu vefat etti 'BİZİMKİLER''İN USTA OYUNCUSU VEFAT ETTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA