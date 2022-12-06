Bizimkiler’in Ulviye’si Güzin Çorağan’ın son görüntüsü boğazları düğümledi! İşte o anlar...

'VEFASIZLIK' TÜRÜNDEKİ BAŞLIKLAR ACIMI PERÇİNLEDİ

Güzin Çorağan'ın kendisi gibi oyuncu eşi Tayfun Çorağan yaptığı açıklamada, "Vefasızlık başlıklı paylaşımlar etrafta kol geziyor. Güzin'e asla vefasızlık yapılmamıştır. Burada bulunan dostlarımız cenazeye katılmıştır. Bizimkiler'in Bilge'si Bensu Orhunöz, Güzin'i yıkamıştır. Uzaktaki arkadaşlarımız ise telefonumu susturmadılar. 'Vefasızlık' türündeki başlıklar acımı perçinledi, çok üzgünüm" demişti.