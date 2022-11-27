27 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?

Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.11.2022
ABONE OL
Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye’si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?

Bizimkiler dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Güzin Çorağan hayat gözlerini yumdu. Dizide Almancı Davut’un eşi Ulviye karakteriyle ün salan Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Güzin Çorağan'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı? İşte Güzin Çorağan hakkında merak edilenler...

Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. 90'ların popüler dizisi Bizimkiler'de Almancı Davut'un eşi Ulviye karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan'ın ölüm haberi sonrası sanat camiası yasa boğuldu. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı? İşte Güzin Çorağan'ın hayat hikayesi...

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

1943 yılında dünyaya gelen Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol aldı.

Güzin Çorağan, geçirdiği rahatsızlıkların ardından eşi Tayfun Çorağan ile Gömeç'te gözlerden uzak bir yaşamı tercih etti.

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı.

Birçok filmde rol aldı. 10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde rol aldı. Dizide, Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) karakterine hayat verdi.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

* 1974: Askerin Dönüşü
* 1986: Asiye Nasıl Kurtulur
* 1986: Milyarder
* 1986: Yoksul
* 1987: Afife Jale
* 1987: Selamsız Bandosu
* 1988: Düttürü Dünya
* 1989: Karılar Koğuşu
* 1989: Bizimkiler
* 1989: Hiçbir Gece

* 1990: Benim Sinemalarım
* 1990: Madde 438
* 1991: İlk Aşk
* 1993: Tatlı Betüş
* 1993: Yazlıkçılar
* 1999: Duruşma
* 2004: Bütün Çocuklarım
* 2005: Maskeli Beşler
* 2006: Karagümrük Yanıyor
* 2009: Hanımın Çiftliği

ÖDÜLLERİ

2000: 12. Ankara Uluslararası Film Festivali - "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü" - Duruşma

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA