Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?
MAGAZİN ahaber.com.tr
Bizimkiler dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Güzin Çorağan hayat gözlerini yumdu. Dizide Almancı Davut’un eşi Ulviye karakteriyle ün salan Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Güzin Çorağan'ın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı? İşte Güzin Çorağan hakkında merak edilenler...
Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. 90'ların popüler dizisi Bizimkiler'de Almancı Davut'un eşi Ulviye karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan'ın ölüm haberi sonrası sanat camiası yasa boğuldu. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı? İşte Güzin Çorağan'ın hayat hikayesi...
GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?
1943 yılında dünyaya gelen Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 2009-2010 yıllarında ekrana gelen "Hanımın Çiftliği" dizisinde rol aldı.
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- Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler dizisinin Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı?
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