Son dakika: Oyuncu Güzin Çorağan vefat etti! ’Bizimkiler’ dizisiyle nam salmıştı

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.

1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.