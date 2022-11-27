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Son dakika: Oyuncu Güzin Çorağan vefat etti! 'Bizimkiler' dizisiyle nam salmıştı

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Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022
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Son dakika: Oyuncu Güzin Çorağan vefat etti! ’Bizimkiler’ dizisiyle nam salmıştı

'Bizimkiler' dizisiyle tanınan tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan, 79 yaşında yaşamını yitirdi. TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

SON DAKİKA! Oyuncu Güzin Çorağan'ın vefat haberini oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu.

Usta oyuncu Algöz paylaşımında "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

TRT'nin doksanlı yıllara damga vuran dizisi Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943 doğumluydu.

1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filmiyle sinema dünyasına girdi.

1987'de Selamsız Bandosu, 1988'de Düttürü Dünya, 1989'da Karılar Koğuşu gibi filmlerde rol alan Çorağan, yaekın dönemde Maskeli Beşler ve Hanımın Çiftliği yapımlarında da yer aldı.

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