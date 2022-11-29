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Bizimkiler’in Almancı Davut'un eşi Güzin Çorağan Balıkesir'de toprağa verildi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.11.2022
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Bizimkiler’in Almancı Davut’un eşi Güzin Çorağan Balıkesir’de toprağa verildi

Bizimkiler’in Almancı Davut'un eşi Güzin Çorağan (76) iki gün önce evinde hayatını kaybetti. Çorağan, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Güzin Çorağan'ın cenazesi, Balıkesir'in Gömeç ilçesi kırsal Dursunlu Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Güzin Çorağan'ın eşi, oyuncu Tayfun Çorağan, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Oyuncunun cenazesi, öğle vakti yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Bursa Oda Tiyatrosunda 1962 yılında sanat kariyerine başlayan Güzin Çorağan, uzun süre tiyatro oyunculuğu yaptı.

Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde de rol alan, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesi Çorağan, "Duruşma" filmindeki performansıyla 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

Çorağan, "Bizimkiler" dizisinde oynadığı "Almancı Davut'un eşi" rolüyle tanınıyordu.

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