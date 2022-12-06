Survivor kadrosunda sürpriz isimler... Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı? Yarışma tarihi...
Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'nin kadrosu şekilleniyor. Yeni yıla kısa süre kalmasının ardından kadro hakkında ipuçları gelmeye başladı. İşte, Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı? Yarışma tarihi...
Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı? Yarışma tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2023'ün kadrosu merak ediliyor. Geçmişte dönemde yarışmada yer alan isimlerinde kadroda olması beklenirken, sürpriz isimlerinde yer alması bekleniyor. İşte, Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı? Yarışma tarihi...
2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor'un yeni sezonunun başlangıç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak TV8 ekranlarında en çok izlenen iki yarışma programı olan MasterChef'in ve Survivor'un aynı tarihlerde ekranda olmadığı biliniyor. Survior'un MasterChef'in sona ermesinin hemen ardından başlaması bekleniyor. Yeni sezonun Ocak veya Şubat ayında başlaması bekleniyor.
SURVİVOR YARIŞMACI KADROSU AÇIKLANDI MI?
Survivor'un yeni sezonunda yer alacak yarışmacılar henüz belli olmadı. Yarışma programı yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı için birçok isim gündemde bulunuyor.
2023 Survivor All Star Fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salan, Damla Can, Merve Aydın gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi. İddiaların gerçek olup olmadığına ilişkin bir açıklama bulunmuyor.
SURVİVOR'DA AKIL OYUNLARI
Programın sunucusu ve aynı zamanda yapımcısı olan Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada " Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullandı.
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- Survivor kadrosunda sürpriz isimler... Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, açıklandı mı? Yarışma tarihi...
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