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Yalı Çapkını 10. bölüm CANLI full izle! 25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Yalı Çapkını 10. bölüm CANLI full izle! 25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izleme linki! Star TV, Youtube...

Yalı Çapkını 10. bölüm full izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkı'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Yalı Çapkını 10. bölümde; Suna, Kazım'la ilgili yaşanan gelişmelerden kendisini sorumlu tutuyor. Halis Ağa ise Feri ile olan herşeye açıklık getirir. Seyran, ablasını bu olaylardan kurtarmak için riskler alır. İşte, Yalı Çapkını 10. bölüm full izlemek için detaylar...

25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için gelişmeler araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda sular durulmuyor. Ferit ve Seyran, Suna'yı kurtarmaya çalışırken, Kazım duvarına çarpıyor. Halis Ağa ise Suna'nın yalıdan çıkışını Ferit ile açıklığa kavuşturur. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, 25 Kasım Yalı Çapkını son bölüm full HD tek parça izlemek için gelişmeler haberimizde...

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, 25 Kasım Cuma akşamı 10. yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

SUNA, BABA EVİNE DÖNÜYOR

Suna Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner. Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır.

Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder. Ferit'in Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

FERİT'TEN YUSUF'A BEKLENMEDİK SORU

Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

Yalı Çapkını’nda izleyicileri şoke eden isim öldü mü? YALI ÇAPKINI'NDA İZLEYİCİLERİ ŞOKE EDEN İSİM ÖLDÜ MÜ?

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Yalı Çapkını'nda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolleri paylaşırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

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