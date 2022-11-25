Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokalar bu akşam izleyicisinin karşısına çıkmıyor. Hayanları fenomen dizinin yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi duyurulduğu zaman haberimizin içerisinde olacaktır.
ARKA SOKAKLAR BU HAFTA YOK MU?
Cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar bu hafta cuma günü yeni bölümü ile ekranlara gelmeyecek. 25 Kasım Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yayın saatinde Örümcek Adam filmi yer aldı.
ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?
Kanal D geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre diziye sağlık arası verildiğini belirtmişti. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile yayınlara belirli bir süre ara verildi.
ARKAK SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!
Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00- KÜÇÜK AĞA-TEKRAR
09.00 NELER OLUYOR HAYATTA?-CANLI
11.00 HİCRAN-TEKRAR
13.00 GELİNİM MUTFAKTA-YENİ BÖLÜM
16.00 AŞK VE UMUT-YENİ BÖLÜM
17.00 HİCRAN- YENİ BÖLÜM
18.30 KANAL D ANA HABER-CANLI
20.00 ÖRÜMCEK ADAM
22.30 ÖRÜMCEK ADAM
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- Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
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