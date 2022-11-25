Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etmişti. Yalı Çapkını dizisinde Kazım'ın kanlar içerisinde yere yığılması sonrası karakterin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kazım öldü mü, diziye veda edecek mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 18:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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