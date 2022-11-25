25 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

Yalı Çapkını'nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri şoke etmişti. Yalı Çapkını dizisinde Kazım'ın kanlar içerisinde yere yığılması sonrası karakterin diziye veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Kazım öldü mü, diziye veda edecek mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.11.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 18:53
  • 1
  • 8
Yalı Çapkını’nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi hakkında gelişmeler gündem olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Yalı Çapkını’nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

10. bölümüyle ekranlara gelen dizide Suna, Seyran'a saldıran Kazım'ın kafasına sert bir cisimle kafasına vurarak onu etkisi hale getirmişti. Kazım'ın kanlar içerisinde yere yığılması sonrası "Kazım öldü mü, diziye veda mı edecek" sorusu izleyiciler tarafından gündeme getirildi.

  • 3
  • 8
Yalı Çapkını’nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

KAZIM ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Kazım Ağa'yı canlandıran Diren Polatoğulları diziden ayrıldı mı sorusunun yanıtı bu bölümde belli olacak. Ancak karakterin dizide yoluna devam edeceği düşünülüyor.

  • 4
  • 8
Yalı Çapkını’nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yalı Çapkını, gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.

  • 5
  • 8
Yalı Çapkını’nda bomba gelişme! İzleyicileri şoke eden isim öldü mü? Hangi oyuncu diziye veda edecek?

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

Diren Polatoğulları 12 Şubat 1980'de İstanbul'da doğmuştur. Aslen Diyarbakırlıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk sanatını bitirmiş ve oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır.