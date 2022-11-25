Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ipi göğüsleyn isim merak ediliyor. Kazanan isim 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...