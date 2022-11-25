Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim merak ediliyor. Hafta içi yayınlanan programda yarışmada birinci olanlar büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ipi göğüsleyn isim merak ediliyor. Kazanan isim 50 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 25 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? İşte haftanın puan durumu...
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Erdem Bey
2. gün yarışmacısı : Meryem Hanım
3. gün yarışmacısı : Funda Hanım
4. gün yarışmacısı : Osman Bey
5. gün yarışmacısı : Pınar Hanım
25 KASIM ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yarışmayı kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.
ZUHAL TOPAL KARİYERİ
2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.
Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur.
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