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Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izlemek için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını, bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Ferit ve Seyran tek kale maçlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Halis Ağa ise Kazım ile ilgili planlarını devreye sokuyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı için detaylar merak ediliyor. İşte, Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...

Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakmayı sürdürüyor. Son bölümde; Ferit, Seyran ve Yusuf'un geçmişinden rahatsız olmaya devam ediyor. Ve ikili arasındaki soğuk savaş yeniden başlıyor. İşte, Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izlemek için detaylar...

YALI ÇAPKINI 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Suna, Kazım'la olanlardan kendini sorumlu hisseder ve bir not bırakıp yalıdan eve döner.

Sabah Suna'nın yalıdan gizlice çıktığını haber alan Halis Ağa'ya Ferit her şeyi açıklıkla anlatır. Bunun üzerine Halis Ağa, kafasında yeni bir planla Kazım'ı ziyaret eder.

Ferit'in, Halis Ağa'nın torun isteğini tekrar gündeme getirmesi üzerine Seyran ve Ferit yarım kalan maçlarına devam ederler.

Seyran'ın Yusuf'la olan geçmişi, Ferit'i huzursuz etmeye devam etmektedir. Yusuf'u odalarına çağırarak ona beklenmedik bir soru sorar.

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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