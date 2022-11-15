Yayın günü değişti, final iddiası geldi. Star TV'nin yeni dizisi için tehlike çanları. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin akıbeti hayranları merak ediliyor. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Star TV yayın akışına göre dizinin yayın günü değişti. Kanal tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.