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Yayın günü değişti, final iddiası geldi! Star TV'nin yeni dizisi için tehlike çanları! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Yayın günü değişti, final iddiası geldi! Star TV’nin yeni dizisi için tehlike çanları! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu...

Star TV ekranlarında yeni sezonda yayınlanmaya başlayan Gecenin Ucunda dizisi için flaş iddia ortaya atıldı. Nesliahan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yayın gününün değişmesi akıllara final iddiasını getirdi. Gecenin Ucunda dizisi her hafta çarşamba günleri ekranlara geliyor. Hayranları alınacak kararı yakından takip ediyor.

Yayın günü değişti, final iddiası geldi. Star TV'nin yeni dizisi için tehlike çanları. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin akıbeti hayranları merak ediliyor. Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Star TV yayın akışına göre dizinin yayın günü değişti. Kanal tarafından yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor.

Gecenin Ucunda dizisinin yeni bölüm fragmanı ve Star TV yayın akışına göre dizinin yayın günü değişti. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek.

Günü değişen ve reytinglerdeki düşüşü devam eden Gecenin Ucunda dizisinin final yapacağı iddiası gündemde yer alıyor. Kanalın final öncesi, çarşamba akşamı yayınlanan diziyi bir şans daha vermek için salı günü ekrana getireceği öne sürüldü.

Macide ve Kazım'ın yasak aşkını anlatan Gecenin Ucunda, Peride Celal'in aynı isimli romanından uyarlama. Dizide Macide karakterine Neslihan Atagül, Kazım karakterine ise Atagül'ün eşi ünlü isim Kadir Doğulu hayat veriyor.

Gecenin Ucunda'nın oyuncuları arasında Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

9 Kasım reyting sonuçlarında Gecenin Ucunda total ve ABC puan türünde ilk ona girememişti. AB puan türünde ise dokuzuncu sıraya yerleşti.

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