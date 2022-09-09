Ünlü oyuncunun acı günü! Ali Sürmeli annesini toprağa verdi
Ünlü oyuncu Ali Sürmeli’nin intihar eden 82 yaşındaki annesi Akçe Sürmeli’nin cenazesi, Kocaeli’nin Derince ilçesinde defnedildi. 5 çocuk annesi Akçe Sürmeli’nin oğlu Çetin Sürmeli, “Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.
İzmit'in Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'ndeki evinde bakıcısıyla birlikte yaşayan Akçe Sürmeli, dün sabah saatlerinde bahçede ağaca kendini iple astı. Kolon kanseri tedavisi gören Akçe Sürmeli'nin yaşadığı acılar nedeniyle yaşamına son vermesi üzüntü yarattı.
Bugün İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evindeki cenaze törenine Akçe Sürmeli'nin oğlu Ali Sürmeli ile kardeşleri ve vatandaşlar katıldı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, cemevine gelerek Ali Sürmeli ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
5 çocuk annesi Akçe Sürmeli'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Akçe Sürmeli'nin oğlu Çetin Sürmeli, "Annem 2 yılda 2 büyük operasyon geçirdi. Annem kolon kanseri ameliyatlarından sonra acıya dayanamadı, çok üzgünüz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuruları başladı mı ne zaman? VGM burs başvuru şartları nelerdir? Burs ücreti...
- Luna coin yorumları son dakika: Terra Luna ne kadar, kaç TL oldu? Lunch coin neden yükseliyor?
- SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ: 9 Eylül Sağlık Bakanlığı 13.163 personel alımı sonuçları nihai liste! Sağlık Bakanlığı DHY hekim alımı listesi isim sorgulama!
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?
- KYK yurt yedek yerleştirme olacak mı? 2022 - 2023 KYK yurt yerleştirme sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Trabzonspor deplasmanda mağlup oldu: Ferencvaros 10 kişiyle kazandı
- Kraliçe Elizabeth ölünce ne olacak? Kraliçe Elizabeth'in yerine kim gelecek?
- 9 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı?
- MAÇ ÖZETİ İZLE | Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev
- Asgari ücret 7.500 TL olur mu? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? 2023 zammı için kritik açıklama...
- SİGARAYA ZAM SON DAKİKA: 8 Eylül sigaraya zam geldi mi, var mı? Philip Morris, JTİ, BAT güncel zamlı sigara fiyat listesi! HD, Kent, Marlboro...
- Türkiye transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor? 2022-2023 Süper Lig yaz transfer dönemi bugün bitiyor mu?