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Serdar Ortaç rekora koşuyor! Mekan hayranlarıyla dolup taştı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.09.2022 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022
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Serdar Ortaç rekora koşuyor! Mekan hayranlarıyla dolup taştı

Yaz aylarını konserden konsere koşarak geçiren Serdar Ortaç, son olarak Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Önceki akşam yoğun ilgi üzerine dokuzuncu kez sevenleriyle bir araya geldi.

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