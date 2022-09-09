Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 9 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazanan isimi merak ediliyor. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 9 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?