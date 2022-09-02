Son dakika: Gülşen'in iddianamesi hazır! İşte istenen ceza
Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde tutuklanıp 4 gün sonra cezası ev hapsine çevrilen şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Şarkıcı Gülşen imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gülşen'in avukatlarının bir üst mahkemeye tutukluluğun kaldırılması için başvurmuştu. Yapılan itiraz sonrası Gülşen, tahliye edildi.
KARARA İTİRAZ
Ancak kararla birlikte Gülşen'in ev hapsinde olmasına karar verildi. Gülşen'in avukatı Emek Emre bugün de ev hapsi kararına itiraz etti.
GÜLŞEN İÇİN İDDİANAME TAMAM / VİDEO
Avukat Emre savcılığa verdiği dilekçede Gülşen hakkındaki ev hapsi adli kontrolünün de kaldırılmasını talep etti. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına yapılan itiraz reddedildi.
İDDİANAME HAZIR
Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.
Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.
GÜLŞEN'İN İFADESİ
Gülşen ifadesinde söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.
"KİM SERVİS ETTİ BİLMİYORUM"
Konuşmanın konserin hatırlamadığı bir anında olduğunu söyleyen Gülşen, "Muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen konuşmadır. Ben orkestrama hitaben, 'Beni seyircilerimin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından, 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap verince bahse konu konuşma aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyada hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım. Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provakatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Aramızdaki esprilerin bu haliyle kamuoyuna yansıması sonucu yanlış anlaşıldığını düşünüyorum" dedi.
"ÜLKENİN TÜM DEĞERLERİNE SAYGIM SONSUZ"
İmam hatiplileri kötülemek için bu konuşmayı yapmadığını söyleyen Gülşen, "Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir.
Ben memleketimin bütünlüğünü din, dili ırk hiçbir şekilde kategorize etmeden ülkemin bütünlüğünü ve refahını görmek için mücadele ediyorum. En yakın arkadaşıma yaptığım esprinin insanları kışkırtıcı bir şekilde yorumlanmasını kabul etmiyorum. Ben yıllardır tanınan bir insanım. Şu ana kadar meslek hayatımda herhangi bir grubu veya insanı ayırt ya da kategorize etmedim. Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür" dedi.
"BANA İHTİYACI OLAN BİR ÇOCUĞUM VAR"
Gülşen'in hakimlik sorgusunda verdiği ifadede de emniyet ve savcılıkta verdiği ifadeyi tekrar ettiğini söyleyerek, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.
'ÖZÜR' PAYLAŞIMI
Gülşen sosyal medya hesabından da 'Özür' paylaşımında bulundu. Gülşen paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmayı hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım.
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