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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ı yıkan ölüm! “Güle güle yakışıklım”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Bir Zamanlar Çukurova’nın Gaffur’u Bülent Polat’ı yıkan ölüm! “Güle güle yakışıklım”

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bülent Polat, acı kayıpla yıkıldı. Babası Hasan Polat’ı kaybeden oyuncu, sosyal medya hesabından kahreden haberi duyurdu.

Atv ekranlarında 4 sezon süren Bir Zamanlar Çukurova'da Gaffur karakterine can veren Bülent Polat, baba acısıyla sarsıldı.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberi duyurdu. Bülent Polat, babası Hasan Polat'ı kaybetti.

Babasının fotoğraflarını paylaşan ünlü isim gönderisine, "Babanın erdemleri çocuklarının servetidir." Canım babam huzur içinde uyu…" notunu düştü.

Bülent Polat'a baş sağlığı mesajları yağdı.

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