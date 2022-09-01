Son dakika: Gülşen'in ev hapsi kaldırılması talebi reddedildi
İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ünlü şarkıcı Gülşen'in avukatı karara itiraz etti. Tutuksuz yargılanma talebi reddilen şarkıcının ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verildi. Gülşen'in avukatı bugün ev hapsinin kaldırılması için savcılığa dilekçe sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda Gülşen’in talebi reddedildi.
Geçtiğimiz Nisan ayında sahne aldığı bir mekanda İmam Hatip Liselilerine yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Gülşen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen, ifadesi ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gülşen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı.
CEZAEVİNDEN EV HAPSİNE
Gülşen'in avukatı Emek Emre, tutukluluk kararına itiraz etti. Nöbetçi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi itirazı değerlendirdi. Mahkeme, Gülşen'in tutukluluk itirazını kabul ederek ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 4 gün cezaevinde kalan Gülşen cezaevinden tahliye edilip ev hapsine geçmişti.
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