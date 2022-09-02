Burcu Binici ve Tankurt Manas sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kareler...
Atv’nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Binici’den güzel haber geldi. Bir süredir rapçi Tankurt Manas ile aşk yaşayan Binici, kısa süre önce evlilik teklifi almıştı. Çift şimdi ise sessiz sedasız nikah masasına oturdu.
ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ile ekranlara gelmeye hazırlanan oyuncu Burcu Binici'den sürpriz haber geldi.
Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tankurt Manas'tan evlilik teklifi alan güzel oyuncu parmağına taktığı tektaşı sosyal medyada gösterip teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.
Mutluluğunu paylaşan oyuncu, "Aşırı aşık olduğum doğrudur" demişti.
SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Güzel oyuncu Burcu Binici rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu. Düğün karelerini yayınlayan oyuncu gönderisine, "Sıfır şaka" notunu düştü.
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