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Burcu Biricik'in büyük dramı! Hem ağladı hem anlattı: Babamla tanışmıyorum

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Burcu Biricik’in büyük dramı! Hem ağladı hem anlattı: Babamla tanışmıyorum

Burcu Biricik, kimsenin hayatının dışarıdan göründüğü gibi olmadığının kanıtı oldu. Güzel oyuncu, ailesi kendisi çok küçükken boşandığı için babasını hiç tanımadı. Eğitim masraflarını karşılamak için de palyaçoluk bile yaptı.

Önceki akşam usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programın konuğu olan Burcu Biricik, dışarıdan harika görünen hayatının ardında bir dram yattığını ilk kez açıkladı.




Anne ve babasının kendisi çok küçük yaştayken boşandığını anlatan 33 yaşındaki oyuncu, "Annem çalışmak zorunda olduğu için beni anneannem ve dedem büyüttü" dedi.




"Ben babamla tanışmıyorum" diye ekleyen Burcu Biricik, "Kardeşin için hayallerinden vazgeçer miydin?" sorusu karşısında ise yine bilinmeyen öyküsünü şöyle anlattı:




"Ben okurken ağabeyim liseyi bitirir bitirmez benim eğitim masraflarım için çalışmaya başladı. Ben de sonrasında okul dışında hep çalıştım. Kafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var. İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım. Bunlar güzel tecrübeler."




Anne ve babası boşandığı için maddi olarak zor günler geçiren Burcu Biricik, "Sevgi her şeyin kurtarıcısı, yürekten saf sevgiye inanıyorum, sevgi, güven hissi varsa, şartlar ne olursa olsun önemli değil..." dedi.

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