Burcu Biricik’in büyük dramı! Hem ağladı hem anlattı: Babamla tanışmıyorum







"Ben okurken ağabeyim liseyi bitirir bitirmez benim eğitim masraflarım için çalışmaya başladı. Ben de sonrasında okul dışında hep çalıştım. Kafede çalışıyordum, ajansa girdim ajansta çalışmaya başladım, garsonluğum var, kuaförde çalışmışlığım var, palyaçoluk yapmışlığım var. İnsanların sünnetlerinde, kınalarında, düğünlerinde küçük çocukları oynatırdım. Bunlar güzel tecrübeler."