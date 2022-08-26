26 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Yalnız Kurt
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile konser verdi! Muğla'da yaşadığı kazayı anlattı
Muğla'da trafik kazası geçiren ve ayak tarak kemiklerinde kırık tespit edilen sanatçı İbrahim Tatlıses hastanedeki tedavisinin ardından Yalıkavak'ta konser verdi. Kaza anlarını seyircilere anlatan İbrahim Tatlıses "Hiç bir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, doktorum 'Böyle olacak' dedi. Affedin." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...