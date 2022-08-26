İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile konser verdi! Muğla'da yaşadığı kazayı anlattı

Muğla'da trafik kazası geçiren ve ayak tarak kemiklerinde kırık tespit edilen sanatçı İbrahim Tatlıses hastanedeki tedavisinin ardından Yalıkavak'ta konser verdi. Kaza anlarını seyircilere anlatan İbrahim Tatlıses "Hiç bir zaman ayağımı size karşı uzatmadım, doktorum 'Böyle olacak' dedi. Affedin." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...