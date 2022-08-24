HaberlerMagazin Haberleri1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?
1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?
Giriş Tarihi:
24.08.2022
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur? ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?