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Ünlü komedyen Cem Yılmaz Mercedes aracıyla trafik kazası geçirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.07.2022 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz Mercedes aracıyla trafik kazası geçirdi

Yeni projesinin çekimlerinin bitmesi sonrası Bodrum'a giden ünlü komedyen Cem Yılmaz Mercedes marka lüks otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Peki, Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nasıl? Detaylar magazin haberinde...

SON DAKİKA! Komdeyen Cem Yılmaz, tatil için gittiği Bodrum'da önceki gece trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Cem Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin Mercedes model pick-up'ında aracında hasar oluştu.

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU

Kazada yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu.

ARAÇ SERVİSE GİTTİ

Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

Tatiline devam eden komedyenin yaz sonuna kadar Bodrum'da kalacağı öreğnidli.

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