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İş insanı fena yakalandı! Sevgilisine aldığı hediyeleri eşine gönderince...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.07.2022
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İş insanı fena yakalandı! Sevgilisine aldığı hediyeleri eşine gönderince...

İş isanının yaptığı hata ihanetini ortaya çıkardı! Sevgilisiyle Yalıkavak Marina’daki bir mağazadan alışveriş yapan iş insanı, aldıklarını sevgilisiyle tatil yaptığı ev yerine eşiyle kaldığı Türkbükü’ndeki villasına yolladı. Paketlerden 36 beden kıyafetler çıkınca balık etli sosyetik, ihaneti öğrendi.

Bu yaz başından beri kazık fiyatlarıyla gündemde olan Bodrum, bir yandan da aşk ve ihanetlere ev sahipliği yapıyor.




Şimdilerde tüm sosyetenin dilinde olan dedikodu ise trajikomik filmleri aratmayacak cinsten... Dedikodu ise şöyleydi...




Takvim'in haberine göre, Bodrum Türkbükü'nde evi olan bir iş insanı, eşini aldattığı genç güzelle rahatça vakit geçirebilmek için Yalıkavak'ta bir ev kiraladı.




Marina'daki lüks bir mağazadan sevgilisine alışveriş yapan iş insanı, aldıklarının evine gönderilmesini istedi.




Ancak o anki kafa karışıklığı nedeniyle sevgilisiyle tatil yaptığı villa yerine eşiyle kaldığı kendi evinin adresini verdi.




HEDİYELERE AFFETTİ
Onlarca paket eve gittiğinde iş insanının eşi, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.




Kendisi balık etli olan sosyetik kadın, gelen paketlerdeki kıyafetlerin 36 beden olduğunu görünce ne olduğunu anlamadı.




Durumdan şüphelenen sosyetik, mağazaya gittiğinde ise ihaneti öğrendi.




Sosyetik kadın, hemen boşanma davası açtı diye düşünenler ise yanıldı.




50'li yaşların başındaki sosyetik hanımımız, daha öncekilerde olduğu gibi birkaç pahalı hediyeye bu ihaneti de çoktan unuttu bile...

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