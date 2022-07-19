Mersin’deki Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndaki ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı! CHP kumpasına fondaş çanak tuttu

İŞTE O AĞACIN ESKİ HALİ

Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi. Gürbüz, "Genelde park ve bahçelerde gördüğümüz kauçuk ağacıdır. Ağaç bir çok nedenden kaynaklı kuruyabilir. Bunlardan bir tanesi kimyasal yönden olabilir. Zirai ilaç ya da asitlerden kaynaklanabilir. Ağaç yeşil ve büyük dalları var iken budama geçirmiş. Gençleştirme budaması yapılmış. Gençleştirme budaması yapılırken ağaç zayıf düşmüş. Zayıf düşen bitkiye hastalık zararlısı çok çabuk gelebilir. Bu da ağacı kurutur. Ayrıca burası dolgu alanı. Ağacın gövdesi büyük, dolayısıyla saçak köklerinin de büyük olduğunu gösterir. Bu nedenle kökün daha fazla alana yayılamadığı ve etrafı betonla örtülü olmasından kaynaklı hastalanmış olabilir. Ağaç şu an ölmüş ya da kurumuş değil. Ağaç hala canlı. Kuruma varsa engellemek için canlandırıcı özel ürünler kullanarak bitkiyi eski haline getiririz" diye konuştu.