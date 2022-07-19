Mersin'deki Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki ağacın nasıl zehirlendiği ortaya çıktı! CHP kumpasına fondaş çanak tuttu
2015'te vahşice öldürülen Özgecan Aslan anısına Mersin'de yapılan Özgecan Aslan Barış Meydanı'ndaki kauçuk ağacına zarar verilmişti. Yapılan incelemelerin ardından medyada yer alan "ağacı kurutmak İçin zehir enjekte edildi" haberleri hakkında açıklama yapıldı. Ağacın CHP'li belediye tarafından zehirlendiği, söz konusu partinin yandaş medyası tarafından da olayın üstünü örtmek için suçlu arandığı ortaya çıktı.
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağacın kurutulması olayının arkasında CHP kumpası çıktı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, 29.06.2022 günü saat:03.00 sıralarında Özgecan Aslan Barış Meydanında bulunan kauçuk ağacının dışarıdan müdahale ile zehirli madde enjekte edilerek kurtulmaya çalışılması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda "olayı gerçekleştiren 34 DKC 222 plakalı aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralandığı tespit edilmiş", aracın "sürücüsü belediye çalışanı Yusuf SOYAK isimli şahıs yakalanmış", yapılan görüşmede "yanında Oğuzhan ÇAKIR (Toroslar İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı) isimli şahsında bulunduğunu, olayla ilgili talimatı Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı olan Serdar Salim GÖKÇEK tarafından verildiğini" beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir.
CHP'Lİ MEDYA BÖYLE ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTI
CHP'li fondaş medyanın haberini yaptığı olayı talimatını CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından verildiği ortaya çıktı. Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki kauçuk ağacına, matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu zarar verildiği belirlendi.
Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi. Valiliğin, sahilin simgesi olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yüksek orman mühendislerinden oluşan ekip, ağacın gövdesindeki incelemede matkapla her biri yaklaşık bir santimetre çapında 9 delik açıldığını belirlendi. Gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğunu belirleyen ekip, hastalık veya mantar izine ise rastlamadı.
İŞTE O AĞACIN ESKİ HALİ
Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi. Gürbüz, "Genelde park ve bahçelerde gördüğümüz kauçuk ağacıdır. Ağaç bir çok nedenden kaynaklı kuruyabilir. Bunlardan bir tanesi kimyasal yönden olabilir. Zirai ilaç ya da asitlerden kaynaklanabilir. Ağaç yeşil ve büyük dalları var iken budama geçirmiş. Gençleştirme budaması yapılmış. Gençleştirme budaması yapılırken ağaç zayıf düşmüş. Zayıf düşen bitkiye hastalık zararlısı çok çabuk gelebilir. Bu da ağacı kurutur. Ayrıca burası dolgu alanı. Ağacın gövdesi büyük, dolayısıyla saçak köklerinin de büyük olduğunu gösterir. Bu nedenle kökün daha fazla alana yayılamadığı ve etrafı betonla örtülü olmasından kaynaklı hastalanmış olabilir. Ağaç şu an ölmüş ya da kurumuş değil. Ağaç hala canlı. Kuruma varsa engellemek için canlandırıcı özel ürünler kullanarak bitkiyi eski haline getiririz" diye konuştu.
"AĞAÇLA BERABER BÜYÜDÜK"
Çevre sakini Ayhan Ayık (74) ise, "Ağacın dikildiği günü hatırlıyorum. Ağaç benimle beraber büyüdü. Yazın gölgesine gelip otururduk, insanlar dibinde oturup nefeslenirdi. Buranın sembolüydü. Kim ağaçtan ne ister anlamadık. Bunu yapan doğanın düşmanıdır. Orman yakmaktan farkı yok. Ha yakmışsınız ha zehirlemişisiniz aynı şey" dedi.
AĞAÇ KURTARILABİLİR
Mersin'de Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan ve kök kısmına matkapla 9 delik açılıp, asit benzeri bir sıvı enjekte edilen ağaç koruma altına alındı. Ağaçta incelemede bulunan ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, hala canlı olan ağacın kurtarılabileceğini söyledi.
Yenişehir ilçesi Adnan Menderes sahilindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen yarım asırlık kauçuk ağacının yaprakları 10 gün önce kurumaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede ağacın toprakla buluştuğu kök noktasından matkapla 9 delik açıldığı ve içerisine sıvı enjekte edildiği belirlendi.
Deliklerdeki sıvıdan alınan numunenin yapılan incelemesi sonucunda ağacın gövdesine asit benzeri bir madde enjekte edildiği saptandı. Orman Müdürlüğü, elde edilen laboratuvar sonuçları ve tutanakları yasal işlem yapılması için Mersin Valiliği'ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından kuruyan yapraklar ve dallar kesildi. Bu kapsamda ağacın kurtarılması için açılan delikler saf su ile temizlenip, aşı macunu ile kapatıldı.
ÖZGECAN NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
11 Şubat 2015 tarihinde Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Özgecan Aslan'a ulaşamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteli Özgecan, ailesi, arkadaşları ve polis tarafından her yerde aranırken, Tarsus- Mersin- Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan 33 B 8756 plakalı minibüsün sürücüsü Ahmet Suphi Altındöken jandarma noktasında durarak otoyola nasıl çıkacağını sordu.
Jandarma, minibüsün tarif ettikleri yol yerine ormanlık alana doğru gittiğini fark edince şüphelenip takibe başladı. Jandarma ekibi, peşinden gittiği minibüsü yol kenarında durdurup arama yaptı. Ahmet Suphi Altındöken ile yanındaki babası Necmettin Altındöken (50) ve Fatih Gökçe'nin (20) bulunduğu minibüste kan izlerine rastlandı. Ahmet Suphi Altındöken, müşteri olarak minibüse aldıkları 2 yolcunun kavga ettiğini o yüzden kan lekelerinin olduğunu ileri sürdü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Araştırmasını sürdüren jandarma, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın kayıp bilgisi üzerine tekrar minibüsü aramaya başladı. Tarsus'ta yapılan yol kontroller sırasında minibüs, içinde Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe ile birlikte durduruldu. Minibüste yeniden yapılan aramada bulunan kadın şapkası, kayıp öğrencinin babası Mehmet Aslan'a, gösterildi. Mehmet Aslan, şapkanın kızı Özgecan'a ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine sorgulanan Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, genç kızı bıçaklayarak öldürdüklerini, cesedini benzin dökerek yaktıklarını, ardından da Çamalan köyü Alman Mezarlığı yakınındaki Cin Deresi yatağına attıklarını itiraf etti. Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramada, dere yatağında piknik yapılan çamlık alanda, vücudunun bir bölümü yanmış, elleri kesilmiş kadın cesedi bulundu. Yapılan DNA incelemesinde cesedin, üniversiteli Özgecan'a ait olduğu belirlendi.
Genç kızın katili Suphi Altındöken ise jandarma tarafından saklandığı yerde yakalandı. Hakim karşısına çıkan Suphi Altındöken ve Necmettin Altındöken, Fatih Gökçe ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.
CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Adana Kürkçüler Cezaevi'nde kalan Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken, aynı cezavinde hükümlü Gültekin Alan'ın tabancalı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası ise yaralandı. Cenazesi Tarsus'a götürülen Altındöken'i mezarlıklar kabul etmeyince Adana'daki bir hastanenin morgunda 5 gün bekletildi. Cenaze 5 günün ardıdan gizlice ismi verilmeyen bir mezarlığa defnedildi.
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