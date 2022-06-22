Fondaş medyanın Kemal Kılıçdaroğlu’na izin verilmedi yalanı kısa sürdü! İşte hazırlanan kumpasın gerçek yüzü



KARAR HABER: "Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi"





T 24: Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi

"ASPARAGAS"

Söz konusu iftira fondaş ve yandaş medya aracılığıyla sosyal medyada hızla yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, konuyla ilgili iddiaların gerçek olmadığını söyledi.



Oda TV'ye konuşan Demir, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" ifadelerini kullandı.

ODA TV HEM CHP'Yİ HEM DE YANDAŞ MEDYAYI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk bakıp adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu yanlısı bir tutum sergileyen Soner Yalçın'ın Oda TV'sinin yaptığı röportajla hem CHP'yi hem de CHP yandaşı medyayı boşa çıkarması dikkatlerden kaçmadı.

KILIÇDAROĞLU, SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ: "SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında CHP'li bir gazeteciyi işaret ederek, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.