Fondaş medyanın Kemal Kılıçdaroğlu'na izin verilmedi yalanı kısa sürdü! İşte hazırlanan kumpasın gerçek yüzü
CHP'nin 14.katında planlanan ve fondaş medya tarafından okurlara sunulan "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman'a inişine izin verilmediği" adındaki haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Oda TV tarafından yapılan haberde olayın asparagas olduğu ortaya çıkmasının ardından CHP destekçisi medyayı boşa çıkması dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına karşı verilen büyük mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kirli oyunuyla bozulma istendi.
CHP Genel Merkezi'nin 14. katında, Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak tarafından bir organizasyon yapıldı.
Fotoğrafta: CHP'li Erdoğan Toprak'ın yalanı dolaşıma soktuğu paylaşımı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yangın bölgesine yakın Dalaman Havalimanı'na inişine izin verilmediği yalanı bir anda dolaşıma sokuldu.
FONDAŞ MEDYA SERVİS ETTİ
Fondaş medya kuruluşları CHP tarafından organize edilen bu iftiranın yayılmasına ön ayak olurken çok sayıda site olayı haberleştirdi.
İŞTE O GAZETELERDE ÇIKAN HABERLER
CUMHURİYET
Cumhuriyet Gazetesi haberi, "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" başlığıyla servis etti.
TELE 1
TELE 1, Cumhuriyet ile aynı başlığı kullanarak "Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" şeklinde yalan haberi okuyucularına takdim etti.
SOL HABER
SOL Haber isimli portal, "Yangın bölgesine giden Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi" ifaderiyle haberi servis etti.
EVRENSEL GAZETESİ
Evrensel Gazetesi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, #Marmaris'te yangın bölgesine gitmek istedi ancak Dalaman Havalimanına inişine 'dolu' olduğu gerekçesiyle izin verilmedi.
KARAR HABER: "Yangın bölgesine gitmek isteyen Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine izin verilmedi"
T 24: Kılıçdaroğlu'nun Dalaman'a inişine 'yoğunluk' gerekçesiyle izin verilmedi
"ASPARAGAS"
Söz konusu iftira fondaş ve yandaş medya aracılığıyla sosyal medyada hızla yayılırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, konuyla ilgili iddiaların gerçek olmadığını söyledi.
Oda TV'ye konuşan Demir, "Dalaman'a iniş izni verilmediği iddiası doğru değil. Aydın programımız olduğu için Adnan Menderes Havalimanı'na indik. Akşam 19.00 gibi Marmaris'te olmayı planlıyoruz. Bu konuda çıkan haberler asparagas" ifadelerini kullandı.
ODA TV HEM CHP'Yİ HEM DE YANDAŞ MEDYAYI TUZAĞA DÜŞÜRDÜ
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına soğuk bakıp adaylık yolunda Ekrem İmamoğlu yanlısı bir tutum sergileyen Soner Yalçın'ın Oda TV'sinin yaptığı röportajla hem CHP'yi hem de CHP yandaşı medyayı boşa çıkarması dikkatlerden kaçmadı.
KILIÇDAROĞLU, SONER YALÇIN'I İŞARET ETTİ: "SİZİN NE MAL OLDUĞUNUZU BİLİYORUZ"
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında CHP'li bir gazeteciyi işaret ederek, "Son zamanlarda sureti kendinden menkul bazıları türedi. Bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisine muhalefet dersi Muhaliflik dersi bize verenler, şunu unutmasınlar; yahu biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Bütün ahlaksızlar karşısında kalemini oynatmayan, yazı yazmayan, televizyona çıkıp konuşmayan adam bize muhalefet dersi veriyor. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için sonuna kadar yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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